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Son dakika haberi | Hatay'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Hatay'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Hatay'ın Belen ilçesi Soğukoluk mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hatay'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesi Soğukoluk mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Soğukoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

bölgeye 2 helikopter,20 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangında ilk belirlemelere göre 3 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Son dakika haberi | Hatay'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Son dakika haberi | Hatay'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Son dakika haberi | Hatay'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Son dakika haberi | Hatay'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
İhlas Haber Ajansı / Adem Karagöz - Son Dakika Haberleri
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