Hatay'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesi Soğukoluk mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Soğukoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

bölgeye 2 helikopter,20 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangında ilk belirlemelere göre 3 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.