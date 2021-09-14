Son dakika haberi | Hatay'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Son dakika 3. sayfa haberi... Hatay'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Hatay'ın Belen ilçesi Soğukoluk mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Hatay'da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
HATAY - Hatay'ın Belen ilçesi Soğukoluk mevkiinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Soğukoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
bölgeye 2 helikopter,20 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangında ilk belirlemelere göre 3 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.