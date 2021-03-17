Son dakika haberi | Hasta ziyaretine giderken can verdi
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Son dakika haberi | Hasta ziyaretine giderken can verdi

17.03.2021 23:41 | Son Güncelleme: 17.03.2021 23:49

Son dakika gelişmesine göre Hasta ziyaretine giderken can verdi Servis minibüsü ile kafa kafa çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti Bursa'da Şehir Hastanesi'ne hasta ziyaretine giderken direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı yönden gelen servis minibüsüne çarpan otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Hasta ziyaretine giderken can verdi

Servis minibüsü ile kafa kafa çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da Şehir Hastanesi'ne hasta ziyaretine giderken direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı yönden gelen servis minibüsüne çarpan otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza dün akşam 19: 00 sıralarında Nilüfer İlçesindeki Özlüce ve Doğanköy mahaleleri arasındaki Şehir Hastanesi bağlantı yolunda meydana geldi.

Şehir Hastanesi'ne hasta ziyaretine gittiği öğrenilen 16 AEB 203 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa Avcu Doğanköy NOSAB yolu üzerinde Şehir Hastanesi istikametine ilerlediği sırada tonajlı kamyonların geçiş yaparken bozduğu asfalt yolda oluşan eğim sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı şeride geçen otomobil Şehir Hastanesi istikametinden gelen B.D. idaresindeki 16 S 4474 plakalı servis minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Avcu olay yerinde hayatını kaybederken, servis minibüsünde yolcu olarak bulunan E.D. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından E.D. Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Araç içerisinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Mustafa Avcu'nun cansız bedeni de Şehir Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Son dakika haberi | Hasta ziyaretine giderken can verdi
Son dakika haberi | Hasta ziyaretine giderken can verdi
Son dakika haberi | Hasta ziyaretine giderken can verdi
Son dakika haberi | Hasta ziyaretine giderken can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR

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