Son dakika haberi... Hasta taşıyan ambulans elektrik direğine çarpıp, yan yattı: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi... Hasta taşıyan ambulans elektrik direğine çarpıp, yan yattı: 5 yaralı

03.01.2021 19:47 | Son Güncelleme: 03.01.2021 19:51
Son dakika haberi... Hasta taşıyan ambulans elektrik direğine çarpıp, yan yattı: 5 yaralı

Son dakika gündem haberi: AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Esnemez köyünden hasta alan ambulans, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptıktan sonra yan yattı.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Esnemez köyünden hasta alan ambulans, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptıktan sonra yan yattı. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık personeli ile hasta ve yakını yaralandı.

Doğubayazıt'ın Esnemez köyünden hasta alan ambulans, hastaneye dönmek için hareket ettiği sırada buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, elektrik direğine çarptıktan sonra yan yattı. Kazada 3 sağlık personeli ile hasta ve yakını yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen başka ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


- Ağrı
Son dakika haberi... Hasta taşıyan ambulans elektrik direğine çarpıp, yan yattı: 5 yaralı
Son dakika haberi... Hasta taşıyan ambulans elektrik direğine çarpıp, yan yattı: 5 yaralı
Son dakika haberi... Hasta taşıyan ambulans elektrik direğine çarpıp, yan yattı: 5 yaralı
Son dakika haberi... Hasta taşıyan ambulans elektrik direğine çarpıp, yan yattı: 5 yaralı
Son dakika haberi... Hasta taşıyan ambulans elektrik direğine çarpıp, yan yattı: 5 yaralı
Son dakika haberi... Hasta taşıyan ambulans elektrik direğine çarpıp, yan yattı: 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selahattin KAÇURU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Çağla Şıkel Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Can Bartu Fatih Terim Mesut Bakkal Rıza Çalımbay Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Futbolcu Antalyaspor Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Hasta taşıyan ambulans elektrik direğine çarpıp, yan yattı: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 19:52:36. #1.14#
title