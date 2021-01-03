Son dakika haberi... Hasta taşıyan ambulans elektrik direğine çarpıp, yan yattı: 5 yaralı
03.01.2021 19:47 | Son Güncelleme: 03.01.2021 19:51
Son dakika gündem haberi: AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Esnemez köyünden hasta alan ambulans, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptıktan sonra yan yattı.
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Esnemez köyünden hasta alan ambulans, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptıktan sonra yan yattı. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık personeli ile hasta ve yakını yaralandı.
- Ağrı
Doğubayazıt'ın Esnemez köyünden hasta alan ambulans, hastaneye dönmek için hareket ettiği sırada buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, elektrik direğine çarptıktan sonra yan yattı. Kazada 3 sağlık personeli ile hasta ve yakını yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen başka ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- Ağrı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selahattin KAÇURU