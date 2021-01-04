Son dakika haberi... Hassa'da Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kapanan pazar yerleri yeniden açıldı
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Son dakika haberi... Hassa'da Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kapanan pazar yerleri yeniden açıldı

04.01.2021 15:11 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:14
Son dakika haberi... Hassa'da Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kapanan pazar yerleri yeniden açıldı

Son dakika haberler: Hatay'ın Hassa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle 3 hafta önce kapanan pazar yerleri yeniden açıldı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle 3 hafta önce kapanan pazar yerleri yeniden açıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, kentte 3 hafta önce vakalar nedeniyle kapatılan pazar yerlerinin yeniden açılması kararı aldı.

Açılan pazar yerlerinde zabıta ekipleri vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş

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