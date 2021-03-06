Son dakika haberi | Hassa'da kontrollü normalleşmede ilk hafta sonu yoğunluğu
06.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:36
Son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk cumartesi, vatandaşlar Hassa ilçesindeki Haydarlar Gölü kıyısında vakit geçirdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk cumartesi, vatandaşlar Hassa ilçesindeki Haydarlar Gölü kıyısında vakit geçirdi.
Güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşların, göl kenarında sosyal mesafe ve maske kuralına uydukları görüldü.
Çocuklar da bisiklet sürüp oyun oynadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş