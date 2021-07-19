Son dakika haberi: Halsey ile Alev Aydın'ın çocukları dünyaya geldi

Macaristan asıllı ünlü şarkıcı Halsey, bu mutlu haberi sosyal medyadan paylaştığı mesajla duyurdu.

Macaristan asıllı ünlü şarkıcı Halsey, bu mutlu haberi sosyal medyadan paylaştığı mesajla duyurdu.

Halsey-Alev Aydın çifti, 14 Temmuz'da dünyaya gelen bebeklerine Ender Ridley adını verdi.

Halsey, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Müteşekkirim. En "nadir" ve öforik doğum için. Aşktan güç almış." notunu düştü.

Kaynak: Hürriyet