Son dakika! Rahatsızlanan kadın 4 saat süren çalışmayla hastaneye ulaştırıldı
Bir son dakika haberine göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan hastanın imdadına ekipler yetişti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan hastanın imdadına ekipler yetişti.
İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Karlı Köyü Karabağ mezrasında yaşayan ve daha önce beyin ameliyatı geçiren 42 yaşındaki Sakine Çivi'nin rahatsızlanması üzerine ailesi yardım talebinde bulundu.
Hastayı almaya giden sağlık ekiplerinin kardan ilerleyememesi üzerine İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerine haber verildi.
Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, kapanan yolu açarak sağlık görevlilerinin mezraya ulaşmasını sağladı.
Evde ilk müdahalesi yapılan Çivi, 4 saat süren çalışma sonucu ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine ulaştırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı