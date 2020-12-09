Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

09.12.2020 22:09 | Son Güncelleme: 09.12.2020 22:50

Tokat'ta, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tokat'ta, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gezirlik Mahallesi Naci Özen Caddesi'nde, Sinan Sümenoğlu'nun (41) kullandığı 60 ASS 580 plakalı hafif ticari araç ile Uğurcan Kısa (39) yönetimindeki 05 BF 158 plakalı otomobil çarpıştı.

Uğurcan Kısa olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Sümenoğlu, ambulansla Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kısa'nın cenazesi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Sansar

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