GÜVENLİK KORUCUSU, 'ARAZİ' KAVGASINDA KIZ KARDEŞİ İLE ENİŞTESİNİ ÖLDÜRDÜ

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, güvenlik korucusu İzzet D., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kız kardeşi Aysel Yaşar (41) ile eniştesi İbrahim Yaşar'ı (46) tüfekle vurarak öldürdü. Kaçan İzzet D. her yerde aranırken, kardeşi Kadir D. gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Bozova'ya bağlı Kabacak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan güvenlik koruyucusu İzzet D. ile kız kardeşi Aysel ve eniştesi İbrahim Yaşar, yine arazi paylaşımı yüzünden tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda İzzet D., yanında bulunan tüfekle kız kardeşi ile eniştesine ateş açarak kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Yaşar çifti, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Yaşar çifti, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KARDEŞİNİN EVİNDEN SİLAHLAR ÇIKTI

Cinayetin ardından jandarma ekipleri, güvenlik korucusu İzzet D.'nin kardeşi Kadir D.'yi gözaltına aldı. Kadir D.'nin evinde yapılan aramada 1 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi. Jandarma, kaçan İzzet D.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.