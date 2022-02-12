Son dakika haberi... Güngören'de yangın çıkan tekstil imalathanesindeki enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor - Haberler
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Son dakika haberi... Güngören'de yangın çıkan tekstil imalathanesindeki enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

AA, Abidin Mutlu Bozdağ - Güncel
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Son dakika haberi... Güngören'de yangın çıkan tekstil imalathanesindeki enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Son dakika haber... Güngören'de dün çıkan yangın nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği binada belediye ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Güngören'de dün çıkan yangın nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği binada belediye ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Sanayi Mahallesi Sinanpaşa Sokak'ta boya ve kimyasal malzemeler kullanılarak dar dokuma malzemelerinin üretildiği iş yerindeki yangınla ilgili Güngören Belediyesi ekiplerince bina ve çevresinde başlatılan enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Yangının meydana geldiği 5 katlı iş yerinde, belediye ekipleri, binanın önüne dökülen malzemeleri kaldırarak temizlik çalışması yaptı. Biriken malzemeler kamyonlara yüklenerek atık merkezine götürülüyor.

Çalışmaların akşama da sarkması nedeniyle spot ışıklar kullanılarak bina ve çevresi aydınlatılıyor.

Güvenlik şeridiyle kapatılan bina çevresinde polis ekiplerinin bekleyişi sürüyor.

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Güncel

Kimyasal, Yangın, Güncel, Haberler

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