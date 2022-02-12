GÜNGÖREN'DE 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YANGIN; BİNADA İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

GÜNGÖREN'deki fermuar atölyesindeki yangın ve patlamada 4 kişi ölmüş, 6 kişi de yaralanmıştı. Olay Yeri İnceleme ekipleri binada inceleme yaptı. Patlama anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Dün öğle saatlerinde Güngören Sanayi Mahallesi'nde fermuar atölyelerinin bulunduğu 5 katlı binada çıkan yangında patlama yaşanmıştı. 4 işçinin hayatını kaybettiği, 6 işçinin de yaralandığı patlama 4 kişinin gözaltına alındı. Yangın çıkan binada bugün de incelemeler devam etti. İtfaiye ekipleri ve Olay Yeri İnceleme polisleri binaya girdi. Ekipler, binada inceleme yaptı.

BÜYÜK BİR FACİAYDI BİZİM İÇİN

Çevrede iplikçi dükkanı olan Gökhan Dörtyol, İlk patlama olduğunda insanlar Cuma Namazı'ndaydı. İçeride dört beş patlama birden oldu. İnsanlar panik halindeydi, içeride neyse ki Cuma Namazı vakti diye, çok kişi yoktu. İkinci kattan aşağıya atlayanlar oldu. Büyük bir faciaydı yani bizim için dedi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Dün yaşanan patlamaya ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ilk patlamanın ardından Cuma Namazı'na gelenlerin patlamanın yaşandığı yerden koşarak uzaklaştığı, çevredeki çalışanların da atölye, dükkanlarından çıkarak kaçtığı görüldü.