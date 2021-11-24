Son dakika haberi: Gümüşhane'de otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi: Gümüşhane'de otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı

AA / Osman Yetim - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Gümüşhane'de otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı

Son dakika haber... Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

ŞİRAN, GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İkisu köyü Şiran yol ayrımında, Burak Aktaş'ın (26) kullandığı 34 LG 9013 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü ile Recep (62), Fatma Aktaş (64) ve Havva Aydın (69) yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılardan Havva Aydın, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Yaralılar, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Son dakika haberi: Gümüşhane'de otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı

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