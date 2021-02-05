Son dakika haberi | Gümüşhane'de çıkan yangında bir evde hasar oluştu
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Son dakika haberi | Gümüşhane'de çıkan yangında bir evde hasar oluştu

05.02.2021 20:17 | Son Güncelleme: 05.02.2021 20:20
Son dakika haberi | Gümüşhane'de çıkan yangında bir evde hasar oluştu

Son dakika haber... Gümüşhane'de bacadan çıkan yangında bir evde hasar meydana geldi.

Gümüşhane'de bacadan çıkan yangında bir evde hasar meydana geldi.

Kent merkezindeki Hasanbey Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde, Erkan Elmahdi'ye ait evden duman yükseldiğini gören çevredekiler, durumu evin sahibi ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bacadan başlayıp kısa sürede evi saran alevlere, olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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