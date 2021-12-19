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Son dakika haberi... Gülsüm'ü öldüren eşi tutuklandı

Son dakika haberi... Gülsüm'ü öldüren eşi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ANTALYA'nın Demre ilçesinde 1 çocuk annesi Gülsüm Bilgiç'i (28) av tüfeğiyle vurup öldüren 9 yıllık eşi Metin Bilgiç (37), tutuklandı.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Demre ilçesinde 1 çocuk annesi Gülsüm Bilgiç'i (28) av tüfeğiyle vurup öldüren 9 yıllık eşi Metin Bilgiç (37), tutuklandı.

Demre'nin Karabucak Mahallesi'nde çiftçilik yapan Metin Bilgiç, dün saat 02.00 sıralarında, 9 yıldır evli olduğu Gülsüm Bilgiç ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bilgiç, 7 yaşındaki kızının annesine, av tüfeğiyle ateş edip, polis çağırdı. Polisle birlikte eve gelen sağlık görevlileri, Gülsüm Bilgiç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, Metin Bilgiç'i gözaltına aldı. Gülsüm Bilgiç'in cansız bedeni de Antalya Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü.Metin Bilgiç, emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Bilgiç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Gülsüm Bilgiç'in cenazesi ise toprağa verilmek üzere morgdan alındı.


Son dakika haberi... Gülsüm'ü öldüren eşi tutuklandı

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Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Son Dakika Haberleri

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