Ağıllarına su götürmek isteyen ağabey ve kardeşi göçük altında kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağıllarına su götürmek isteyen ağabey ve kardeşi göçük altında kaldı

İhlas Haber Ajansı / İlker Sarıkaya - Haberler | 3. Sayfa

Ağıllarına su götürmek isteyen ağabey ve kardeşi göçük altında kaldı Göçükte kardeş hayatını kaybetti, ağabey ağır yaralandı Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde yaptıracakları ağıla dağdan su getirmek için kazılan yaklaşık 6 metre derinliğindeki alana boru döşedikleri sırada meydana gelen toprak...

Ağıllarına su götürmek isteyen ağabey ve kardeşi göçük altında kaldı

Göçükte kardeş hayatını kaybetti, ağabey ağır yaralandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde yaptıracakları ağıla dağdan su getirmek için kazılan yaklaşık 6 metre derinliğindeki alana boru döşedikleri sırada meydana gelen toprak kayması sonrasında ağabey ağır yaralanırken, kardeşi ise hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kaza akşam saat 20.30 sıralarında Günyüzü ilçesi Gümüskonak Mahallesi Yenipınar Mevkiinde meydana geldi. Hayvancılık için yeni ağıl yaptıracak olan ağabey U.A. ile kardeşi B.A., dağdan su getirmek için yaptırdıkları yaklaşık 6 metre derinliğindeki çukura boru döşemek için girdi. Bu sırada meydana gelen toprak kayması sonucunda ağabey ile kardeşi göçük altında kaldı. Kazı yapan iş makinası operatörü ve yanlarında bulunan çalışanlar durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olayı duyan köy halkı kısa sürede belirtilen alana geldi. Kurtarma ekiplerinin gelmesini beklemeyen köylüler, kendi imkanları ile ağabey U.A. ile kardeşi B.A.'yı bulundukları yerden çıkardı. Ağır yaralanan kardeş Birkan Akansel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan ağabey U.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Ağıllarına su götürmek isteyen ağabey ve kardeşi göçük altında kaldı
Ağıllarına su götürmek isteyen ağabey ve kardeşi göçük altında kaldı
Ağıllarına su götürmek isteyen ağabey ve kardeşi göçük altında kaldı
Ağıllarına su götürmek isteyen ağabey ve kardeşi göçük altında kaldı
Ağıllarına su götürmek isteyen ağabey ve kardeşi göçük altında kaldı
Ağıllarına su götürmek isteyen ağabey ve kardeşi göçük altında kaldı
Ağıllarına su götürmek isteyen ağabey ve kardeşi göçük altında kaldı
Ağıllarına su götürmek isteyen ağabey ve kardeşi göçük altında kaldı
Ağıllarına su götürmek isteyen ağabey ve kardeşi göçük altında kaldı
Ağıllarına su götürmek isteyen ağabey ve kardeşi göçük altında kaldı
Ağıllarına su götürmek isteyen ağabey ve kardeşi göçük altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İlker Sarıkaya

Bitlis'ten acı haber! Teröristlerle çıkan çatışmada 2 şehidimiz, 4 yaralımız var
Bitlis'ten acı haber! Teröristlerle çıkan çatışmada 2 şehidimiz, 4 yaralımız var
Babasını öldürüp 8 kişiyi de yaralayan şahıs, tutuklandı
Babasını öldürüp 8 kişiyi de yaralayan şahıs, tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Meral Akşener Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Hadise Murat Boz Müge Anlı
Spor Enes Ünal Fatih Terim Nihat Özdemir Roland Garros Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ağıllarına su götürmek isteyen ağabey ve kardeşi göçük altında kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 23:35:06. #1.16#

title