Ağıllarına su götürmek isteyen ağabey ve kardeşi göçük altında kaldı

Ağıllarına su götürmek isteyen ağabey ve kardeşi göçük altında kaldı Göçükte kardeş hayatını kaybetti, ağabey ağır yaralandı Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde yaptıracakları ağıla dağdan su getirmek için kazılan yaklaşık 6 metre derinliğindeki alana boru döşedikleri sırada meydana gelen toprak...

Ağıllarına su götürmek isteyen ağabey ve kardeşi göçük altında kaldı

Göçükte kardeş hayatını kaybetti, ağabey ağır yaralandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde yaptıracakları ağıla dağdan su getirmek için kazılan yaklaşık 6 metre derinliğindeki alana boru döşedikleri sırada meydana gelen toprak kayması sonrasında ağabey ağır yaralanırken, kardeşi ise hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kaza akşam saat 20.30 sıralarında Günyüzü ilçesi Gümüskonak Mahallesi Yenipınar Mevkiinde meydana geldi. Hayvancılık için yeni ağıl yaptıracak olan ağabey U.A. ile kardeşi B.A., dağdan su getirmek için yaptırdıkları yaklaşık 6 metre derinliğindeki çukura boru döşemek için girdi. Bu sırada meydana gelen toprak kayması sonucunda ağabey ile kardeşi göçük altında kaldı. Kazı yapan iş makinası operatörü ve yanlarında bulunan çalışanlar durumu 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olayı duyan köy halkı kısa sürede belirtilen alana geldi. Kurtarma ekiplerinin gelmesini beklemeyen köylüler, kendi imkanları ile ağabey U.A. ile kardeşi B.A.'yı bulundukları yerden çıkardı. Ağır yaralanan kardeş Birkan Akansel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan ağabey U.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İlker Sarıkaya