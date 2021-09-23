Son dakika haberi: Giresun'da otomobil ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
AA / Atakan Çıtlak - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Giresun'un Doğankent ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
GİRESUN (AA) - Giresun'un Doğankent ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Habip Civelek'in kullandığı 61 EV 131 plakalı otomobil, Güvenlik köyü Güvenlik tüneli girişinde karşı yönden gelen Erhan Ürer yönetimindeki 55 KG 582 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Civelek ile araçta bulunan İsmail Civelek yaralandı.
Yaralılar, Tirebolu ve Kürtün ilçe devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.
İşinize ne ile ulaşım sağlıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021
AA / Atakan Çıtlak - Son Dakika Haberleri