Son dakika haberi | Giresun'da otomobil Doğankent HES Gölü'ne düştü: 1 yaralı Gelen son dakika haberlerine göre Giresun'un Doğankent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Giresun'un Doğankent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İran Caddesi'nde, Recep Kaçmaz (30) yönetimindeki 28 AAY 925 plakalı otomobil, Harşit Çayı üzerinde kurulu Doğankent Hidroelektrik Santrali (HES) gölüne devrildi.

Olay yerine gönderilen emniyet ve sağlık ekiplerince sudan çıkarılan sürücü Kaçmaz, yapılan ilk müdahalenin ardından Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA