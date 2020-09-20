Son dakika haberi | Giresun'da otomobil Doğankent HES Gölü'ne düştü: 1 yaralı
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Son dakika haberi | Giresun'da otomobil Doğankent HES Gölü'ne düştü: 1 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Giresun'un Doğankent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Son dakika haberi | Giresun'da otomobil Doğankent HES Gölü'ne düştü: 1 yaralı
20.09.2020 20:59 | Son Güncelleme: 20.09.2020 21:02

Giresun'un Doğankent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İran Caddesi'nde, Recep Kaçmaz (30) yönetimindeki 28 AAY 925 plakalı otomobil, Harşit Çayı üzerinde kurulu Doğankent Hidroelektrik Santrali (HES) gölüne devrildi.

Olay yerine gönderilen emniyet ve sağlık ekiplerince sudan çıkarılan sürücü Kaçmaz, yapılan ilk müdahalenin ardından Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Seyit Güvendi
Seyit Güvendi
AA Editörü
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