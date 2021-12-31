Genç kadın uyuşturucu tedavisi sonrası hastane bahçesinde ölü bulundu! Sosyal medya paylaşımı kafaları karıştırdı
Antalya'da, uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle getirildiği acil servisteki tedavi sonrası hastane binasından çıkan 31 yaşındaki kadın, bahçede ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlatırken, genç kadının sosyal medya hesabındaki, "Bir insan acıdan delirdiğinde diğer insanlar onun acısını değil deliliğini görürler" sözleri ise dikkat çekti.
Dün Atatürk Devlet Hastanesi bahçesinde meydana gelen olayda, devriye görevi yapan güvenlik görevlileri, bahçede bir kadının hareketsiz yattığını görünce durumu polise ve hastanedeki personele bildirdi. Bahçeye gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin İrem K. olduğu, sabah erken saatlerde uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle ambulansla hastaneye getirildiği, acil serviste tedavisi yapıldıktan sonra binadan ayrıldığı belirlendi.
Üzerinden tedavi barkodu çıkan İrem K.'nin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Burada yapılan işlemin ardından cenazesinin toprağa verileceği öğrenildi.
Polis ekipleri ise olayla ilgili olarak inceleme başlattı. Öte yandan genç kadının sosyal medya hesabındaki, "Bir insan acıdan delirdiğinde diğer insanlar onun acısını değil deliliğini görürler" sözleri ise dikkat çekti.
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri