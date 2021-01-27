Son dakika haberi | Gaziantep'te kayalık alanda mahsur kalan kuzuyu itfaiye kurtardı
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Son dakika haberi | Gaziantep'te kayalık alanda mahsur kalan kuzuyu itfaiye kurtardı

27.01.2021 13:20 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:23
Son dakika haberi | Gaziantep'te kayalık alanda mahsur kalan kuzuyu itfaiye kurtardı

Son dakika haberler: GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde, kayalık alanda düştüğü 2 metrelik boşlukta mahsur kalan kuzu, itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde, kayalık alanda düştüğü 2 metrelik boşlukta mahsur kalan kuzu, itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Akbayır Mahallesi'nde sürüsünü otlatan çiftçi bir kuzunun kayaların arasındaki 2 metrelik boşluğa düştüğünü fark edip kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedi. İhbarla bölgeye giden itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışmayla kuzuyu düştüğü yerden çıkarıp, sahibine teslim etti.


Son dakika haberi | Gaziantep'te kayalık alanda mahsur kalan kuzuyu itfaiye kurtardı
Son dakika haberi | Gaziantep'te kayalık alanda mahsur kalan kuzuyu itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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