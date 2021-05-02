Son dakika haberleri | Boş caddeler bisikletli çocuklara kaldı
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Son dakika haberleri | Boş caddeler bisikletli çocuklara kaldı

İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Boş caddeler bisikletli çocuklara kaldı Gaziantep'te, tam kapanmayla beraber ana cadde ve sokaklar sessizliğini korukken arka sokaklarda kalan caddelerde çocuklar bisikletleriyle turladı.

Boş caddeler bisikletli çocuklara kaldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, tam kapanmayla beraber ana cadde ve sokaklar sessizliğini korukken arka sokaklarda kalan caddelerde çocuklar bisikletleriyle turladı.

17 günlük tam kapanmanın ikinci gününde de Gaziantep sessizlik sürüyor. Ana cadde ve sokaklarda kısıtlamadan muaf olanların haricinde insan yoğunluğu yaşanmazken kentin arka sokaklarında ise boş yolları fırsata çeviren çocuklar bisikletleri ile tur attı. Bir süre yol üzerinde ilerleyen çocuklar görüntülendiklerini fark edince hızla uzaklaştılar.

Son dakika haberleri | Boş caddeler bisikletli çocuklara kaldı
Son dakika haberleri | Boş caddeler bisikletli çocuklara kaldı
Son dakika haberleri | Boş caddeler bisikletli çocuklara kaldı
Son dakika haberleri | Boş caddeler bisikletli çocuklara kaldı
Son dakika haberleri | Boş caddeler bisikletli çocuklara kaldı
Son dakika haberleri | Boş caddeler bisikletli çocuklara kaldı
Son dakika haberleri | Boş caddeler bisikletli çocuklara kaldı
Son dakika haberleri | Boş caddeler bisikletli çocuklara kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL

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