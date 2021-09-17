G20 ülkelerinin tarım bakanları, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Floransa'da bir araya geldi.

G20 üyesi ülkelerden bakanlar ile ilgili uluslararası kuruluş temsilcilerinin katılımıyla iki gün sürecek toplantı, tarihi Vecchio Sarayı'nda başladı.

Toplantıya girişte, ev sahibi İtalya Tarım Bakanı Stefano Patuanelli, konuklarını tek tek kapıda karşıladı.

G20 toplantısında Türkiye'yi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli temsil ediyor.

Toplantı kapsamındaki oturumlarda bakanlar, gıdada sürdürülebilirlik, 'Tek Sağlık' yaklaşımıyla küresel sağlık acil durumunda tarım, 'Sıfır Açlık' hedefi doğrultusunda ortak çalışma ve Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Sistemleri Zirvesi ile BM İklim Değişikliği Konferansı'na (COP 26) G20'nin katkısını ele alacak.

G20 Tarım Bakanlarının toplantısı, yarın sonuç bildirgesinin kabulünün ardından sona erecek.