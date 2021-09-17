Son Dakika | G20 Tarım Bakanları Toplantısı İtalya'da başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | G20 Tarım Bakanları Toplantısı İtalya'da başladı

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre G20 ülkelerinin tarım bakanları, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Floransa'da bir araya geldi.

G20 ülkelerinin tarım bakanları, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Floransa'da bir araya geldi.

G20 üyesi ülkelerden bakanlar ile ilgili uluslararası kuruluş temsilcilerinin katılımıyla iki gün sürecek toplantı, tarihi Vecchio Sarayı'nda başladı.

Toplantıya girişte, ev sahibi İtalya Tarım Bakanı Stefano Patuanelli, konuklarını tek tek kapıda karşıladı.

G20 toplantısında Türkiye'yi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli temsil ediyor.

Toplantı kapsamındaki oturumlarda bakanlar, gıdada sürdürülebilirlik, 'Tek Sağlık' yaklaşımıyla küresel sağlık acil durumunda tarım, 'Sıfır Açlık' hedefi doğrultusunda ortak çalışma ve Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Sistemleri Zirvesi ile BM İklim Değişikliği Konferansı'na (COP 26) G20'nin katkısını ele alacak.

G20 Tarım Bakanlarının toplantısı, yarın sonuç bildirgesinin kabulünün ardından sona erecek.

Son Dakika | G20 Tarım Bakanları Toplantısı İtalya'da başladı

Son Dakika | G20 Tarım Bakanları Toplantısı İtalya'da başladı

Son Dakika | G20 Tarım Bakanları Toplantısı İtalya'da başladı

Son Dakika | G20 Tarım Bakanları Toplantısı İtalya'da başladı
AA - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Ece Üner Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Arda Turan Burak Elmas Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | G20 Tarım Bakanları Toplantısı İtalya'da başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 13:09:23. #1.17#