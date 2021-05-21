Son dakika haberi: Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Son dakika haberi: Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Son dakika haberi: Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika yaşam haberi... Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde İsrail saldırılarında şehit olan Filistinli vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde İsrail saldırılarında şehit olan Filistinli vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde vefat eden Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat Sarıkaya için mevlit okutuldu. İlahiyat Fakültesi Uygulama Camisi'nde okutulan mevlide Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç, dekanlar, müdürler, akademisyenler ile idari personel katıldı. Mevlit programının ardından İsrail'in saldırılarında şehit olan Filistinli vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. - SİVAS

Son dakika haberi: Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Son dakika haberi: Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Son dakika haberi: Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çiçek sattığı tezgahına şehit ve gazi aileleri için yazdığı yazı, görenlere duygusal anlar yaşatıyor
Çiçek sattığı tezgahına şehit ve gazi aileleri için yazdığı yazı, görenlere duygusal anlar yaşatıyor
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