Son dakika haberi! Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haberi! Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA, Ali Rıza Akkır - Güncel
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Son dakika haberi! Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri Rus uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri Rus uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Ş.Ö'nün Patlangıç Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, sentetik uyuşturucu, esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, Ş.Ö. ile birlikte yaşadığı Rus uyruklu kadın E.V'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Uyuşturucu, Fethiye, Muğla, Rus, Güncel, Haberler

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