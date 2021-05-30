Son dakika haberi: Fethiye'de çatı katı yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Fethiye'de çatı katı yangını

Son dakika haberi: Fethiye'de çatı katı yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir evin çatı katında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir evin çatı katında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde Taşyaka Mahallesi'ndeki bir evin çatı kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürerek, soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında can kaybı yaşanmaması teselli olurken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Son dakika haberi: Fethiye'de çatı katı yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TEM Otoyolu'nda 2 yolcu otobüsü çarpıştı, 8 kişi yaralandı
TEM Otoyolu'nda 2 yolcu otobüsü çarpıştı, 8 kişi yaralandı
Kız arkadaşıyla tartışan genç adam, evini mutfak tüpüyle patlatmaya kalktı! Mahalleli korku dolu anlar yaşadı
Kız arkadaşıyla tartışan genç adam, evini mutfak tüpüyle patlatmaya kalktı! Mahalleli korku dolu anlar yaşadı
Evleri yanan çift, sarılarak birbirlerini teselli etti
Evleri yanan çift, sarılarak birbirlerini teselli etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hasan Polatkan Adnan Menderes Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cristiano Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Fethiye'de çatı katı yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 12:49:27. #1.14#

title