İSTANBUL-FATİH'TE ACİL SERVİS ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 3 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İSTANBUL-FATİH'TE ACİL SERVİS ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Buğra AKAY / İstanbul DHAFatih'te gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servisi önüne gelerek rastgele silahla ateş açtı.

Buğra AKAY/ İstanbul DHA

Fatih'te gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servisi önüne gelerek rastgele silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu, hastane bahçesinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay Fatih'te, gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önüne gelerek silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu hastane bahçesinde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Bu sırada silah seslerini duyan hastane polisi duruma müdahale etti. Şüpheliler, polisin geldiğini görünce olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Açılan ateş sonucu yaralanan 3 kişi de hemen acil servise alınarak tedavi altına alındı. Hastanede ilk tedavisi yapılan 3 kişiden 2'si başka hastanelere ambulans ile sevk edildi. Olay yerine gelen Fatih Asayiş Büro ekipleri yaşananlar ile ilgili görgü tanıklarından bilgi topladı. Polis ekipleri hastane bahçesi ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. Çevredeki vatandaşlardan da olay hakkında bilgi alan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İSTANBUL-FATİH'TE ACİL SERVİS ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 3 YARALI
İSTANBUL-FATİH'TE ACİL SERVİS ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 3 YARALI
İSTANBUL-FATİH'TE ACİL SERVİS ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 3 YARALI
İSTANBUL-FATİH'TE ACİL SERVİS ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 3 YARALI
İSTANBUL-FATİH'TE ACİL SERVİS ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 3 YARALI
İSTANBUL-FATİH'TE ACİL SERVİS ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 3 YARALI
İSTANBUL-FATİH'TE ACİL SERVİS ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 3 YARALI
İSTANBUL-FATİH'TE ACİL SERVİS ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 3 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Rusya'dan Antalya'ya gelen uçakta panik dakikaları! Nefessiz kalan yolcular kapıya hücum etti
Rusya'dan Antalya'ya gelen uçakta panik dakikaları! Nefessiz kalan yolcular kapıya hücum etti
Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı
Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı
Tunceli'de Delta varyantı alarmı! 52 kişi karantinada
Tunceli'de Delta varyantı alarmı! 52 kişi karantinada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sezen Aksu Şevval Sam İlyas Tetik Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Lionel Messi Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İSTANBUL-FATİH'TE ACİL SERVİS ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: 3 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 01:50:33. #1.16#

title