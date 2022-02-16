Son dakika haberi | Falyalı cinayetine ilişkin soruşturmada 2 şüpheli için ek gözaltı

İSTANBUL (İHA) - KKTC'de uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında gözaltına alınan şüphelilerden 2'si hakkında savcılıktan ek gözaltı süresi istendi. İlk operasyonda yakalanan 3 şüpheli için de ek süre alınmıştı.

Kumarhane işletmecisi Falyalı, 8 Şubat'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentine bağlı Çatalköy bölgesinde evine giderken şoförü ile birlikte otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Söz konusu cinayete ilişkin yürütülen soruşturmanın İstanbul ayağında 3'ü 9 Şubat'ta, diğer 3'ü de 12 Şubat günü olmak üzere 6 şüpheli yakalanmıştı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Mustafa Söylemez ile Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

İfade işlemi süren zanlılardan Mehmet Faysal Söylemez ve bir şüpheli ek gözaltı süresi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa