Eyüpsultan'da korkutan yangın
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Eyüpsultan'da korkutan yangın

18.12.2020 18:46 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:55

Eyüpsultan'da korkutan yangın Akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü Eyüpsultan'da ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Eyüpsultan'da korkutan yangın

Akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü

İSTANBUL - Eyüpsultan'da ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Akaryakıt istasyonuna sıçrama tehlikesi bulunan yangın ekiplerce güçlükle kontrol altına alındı.

Eyüpsultan Alibeyköy'de bulunan ağaçlık alanda 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılan alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü

Olay yerine gelen ekipler, vakit kaybetmeden yangına müdahale etmek istedi. Ancak ağaçlık alana araçla girilememesi ekiplerin işini zorlaştırdı. Alevlerin, yangının çıktığı yerin hemen altında bulunan akaryakıt istasyonuna doğru ilerlemesi ise paniğe neden oldu. Ekiplerce, ağaçlık alanın iç kısımlarına hortum uzatılarak yangına müdahale edildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Eyüpsultan'da korkutan yangın
Eyüpsultan'da korkutan yangın
Eyüpsultan'da korkutan yangın
Eyüpsultan'da korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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