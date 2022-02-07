Son dakika haberi | Eymir Gölü'nde buz hokeyi - Haberler
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Son dakika haberi | Eymir Gölü'nde buz hokeyi

AA, Osman Baytürk - Güncel
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Son dakika haber: Milli Buz Hokeyi sporcuları Başak Demirkol ve Ceylin Karakuş'un hazırlık yapmaları Başak Demirkol ve Ceylin Karakuş'un gölün üzerinde buz hokeyi oynaması ANKARA - Ankara'da bulunan Eymir Gölü, soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

ANKARA (AA) - Milli Buz Hokeyi sporcuları Başak Demirkol ve Ceylin Karakuş'un hazırlık yapmaları

Başak Demirkol ve Ceylin Karakuş'un gölün üzerinde buz hokeyi oynaması ANKARA - Ankara'da bulunan Eymir Gölü, soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Milli Buz Hokeyi sporcuları Başak Demirkol ve Ceylin Karakuş gölün üzerinde buz hokeyi oynadı.

Son dakika haberi | Eymir Gölü'nde buz hokeyi

Son dakika haberi | Eymir Gölü'nde buz hokeyi

Son dakika haberi | Eymir Gölü'nde buz hokeyi

AA / Osman Baytürk - Güncel

Buz Hokeyi, Ankara, Milli, Eymir, Güncel, Haber

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