Son dakika haberi | Eymir Gölü'nde buz hokeyi
AA, Osman Baytürk - Güncel
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Son dakika haber: Milli Buz Hokeyi sporcuları Başak Demirkol ve Ceylin Karakuş'un hazırlık yapmaları Başak Demirkol ve Ceylin Karakuş'un gölün üzerinde buz hokeyi oynaması ANKARA - Ankara'da bulunan Eymir Gölü, soğuk hava nedeniyle buz tuttu.
ANKARA (AA) - Milli Buz Hokeyi sporcuları Başak Demirkol ve Ceylin Karakuş'un hazırlık yapmaları
Başak Demirkol ve Ceylin Karakuş'un gölün üzerinde buz hokeyi oynaması ANKARA - Ankara'da bulunan Eymir Gölü, soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Milli Buz Hokeyi sporcuları Başak Demirkol ve Ceylin Karakuş gölün üzerinde buz hokeyi oynadı.