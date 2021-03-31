Son dakika haberi | Evlilik teklifi için polisten yardım istedi nişanlısı şoke oldu

Son dakika haberi: Hayali polis olmak olan Yunus Yeşilyurt, polis olamayınca nişanlısına evlilik teklifi yapmak için Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nden yardım istedi.

Hayali polis olmak olan Yunus Yeşilyurt, polis olamayınca nişanlısına evlilik teklifi yapmak için Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nden yardım istedi. Polis, Yeşilyurt'un nişanlısına otobüs durağında büyük şok yaşattı.

Nevşehir Devlet Hastanesinde görevli Yunus Yeşilyurt, Emniyet Müdürlüğü'ne e-mail göndererek, en büyük hayalinin polis olmak olduğunu, bir yıldır nişanlı olduğu Hilal Özkaya'ya evlilik teklifi yapamadığını, maddi durumunun iyi olmadığı için büyük bir organizasyon yapamadığını belirterek, tek isteğinin nişanlısının durakta beklerken ekip aracından inerek kendisine evlilik teklifi yapmak olduğunu iletti.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'ın talimatıyla Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunus Yeşilyurt ile iletişime geçti.

Yapılan planlamanın ardından harekete geçen ekipler, Yunus Yeşilyurt'un durakta bekleyen nişanlısına, Yunus'un gözaltına alındığını, kendisinin de polis merkezinde ifade vermesi gerektiği iletildi.

Polisleri karşısında görünce büyük şok yaşayan Hilal Özkaya, arabaya binmek üzereyken polis aracından inen Yunus Yeşilyurt, müzik eşliğinde nişanlısına evlilik teklifi yaptı.

Nişanlısının teklifine evet diyen Özkaya, büyük mutluluk yaşadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü