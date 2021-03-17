2 çocuk babası, evinde elektrik kablolarına bağlı halde bulundu
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2 çocuk babası, evinde elektrik kablolarına bağlı halde bulundu

17.03.2021 10:45 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:08
2 çocuk babası, evinde elektrik kablolarına bağlı halde bulundu

Yurt dışından gelip Muğla'ya yerleşen 2 çocuk babasından uzun süre haber alamayan yakınları durumu polise birdi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, adamın elektrik kablolarına bağlanmış haldeki cansız bedenini buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yurt dışından bir süre önce Ortaca ilçesine yerleşen Serkan Tozkar'dan (45) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Tozkar'ın yalnız yaşadığı Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine dün öğle saatlerinde giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla içeriye girdi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekipler, merdivende Serkan Tozkar'ın elektrik kabloları bağlı cansız bedenini buldu. Ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçen 2 çocuk babası Tozkar'ın kesin ölüm nedeni Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiyle belirlenecek. Savcılık soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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