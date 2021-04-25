Son dakika haberi! Evinde ölü bulunan kadın, 'Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs. kullanmayın' notu bıraktı
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Son dakika haberi! Evinde ölü bulunan kadın, 'Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs. kullanmayın' notu bıraktı

Son dakika haberi! Evinde ölü bulunan kadın, 'Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs. kullanmayın' notu bıraktı
Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, eşinden ayrı yaşayan Çiğdem Ö. (37), bir süredir kendisinden haber alamayınca eve gelen annesi tarafından ölü bulundu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, eşinden ayrı yaşayan Çiğdem Ö. (37), bir süredir kendisinden haber alamayınca eve gelen annesi tarafından ölü bulundu. Çiğdem Ö.'nün, "Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs. kullanmayın" yazılı not bıraktığı öğrenildi.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde oturan Çiğdem Ö.'den bir süredir haber alamayan annesi kontrol etmek için saat 15.30 sıralarında evine gitti. İçeri giren anne, Çiğdem Ö.'yü hareketsiz yatarken buldu. Annenin durumu bildirmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler yaptıkları incelemede Çiğdem Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çiğdem Ö.'nün cansız bedeni jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Çiğdem Ö.'nün cenazesinin koronavirüs testinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. Çiğdem Ö.'nün eşinden ayrı yaşadığı ve bir çocuğu olduğu öğrenildi.

İntihar ettiği değerlendirilen Çiğdem Ö.'nün, "Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs. kullanmayın" yazılı not bıraktığı ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Son dakika haberi! Evinde ölü bulunan kadın, 'Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs. kullanmayın' notu bıraktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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