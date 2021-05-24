Son dakika haber | Ardahan'da etkili olan şiddetli rüzgar Çıldır Gölü'nde dalgalar oluşturdu
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Son dakika haber | Ardahan'da etkili olan şiddetli rüzgar Çıldır Gölü'nde dalgalar oluşturdu

Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Ardahan'da etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak sonrası Çıldır Gölü'nde dalgalar oluştu.

Ardahan'da etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak sonrası Çıldır Gölü'nde dalgalar oluştu.

Ardahan-Kars sınırında yer alan ve kışın buz tutunca "Eskimo" usulü balık avcılığı ile atlı kızakla gezinti yapılan Çıldır Gölü'nün Ardahan kesiminde sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu.

Kışın, yüzeyinin tamamen buzla kaplanması nedeniyle yerli ve yabancı turistleri cezbeden Çıldır Gölü'nde sağanak ve rüzgar sonrası oluşan dalgalar özellikle Gölbelen ve Gölebak köyleri kıyılarına vurdu.

Bazı vatandaşlar gölde oluşan dalgalar ile fotoğraf çektirdi.

Son dakika haber | Ardahan'da etkili olan şiddetli rüzgar Çıldır Gölü'nde dalgalar oluşturdu
Son dakika haber | Ardahan'da etkili olan şiddetli rüzgar Çıldır Gölü'nde dalgalar oluşturdu
Son dakika haber | Ardahan'da etkili olan şiddetli rüzgar Çıldır Gölü'nde dalgalar oluşturdu
Son dakika haber | Ardahan'da etkili olan şiddetli rüzgar Çıldır Gölü'nde dalgalar oluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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Son dakika haber | Ardahan'da etkili olan şiddetli rüzgar Çıldır Gölü'nde dalgalar oluşturdu - Haberler
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