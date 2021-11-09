Etiyopya'da en az 9 BM personeli gözaltına alındı

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü, Etiyopya'da en az 9 BM personelinin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin gözaltına alındığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü basına verdiği demeçte, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da en az 9 BM personelinin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin gözaltına alındığını açıkladı. Sözcü, BM güvenlik yetkililerinin gözaltına alınan personeli ziyaret ettiğini ve BM'nin Etiyopya Dışişleri Bakanlığı'ndan söz konusu personeli derhal serbest bırakmasının istendiğini aktardı.

Etiyopya hükümeti, olayla ilgili henüz açıklama yapmadı. - ADDİS ABABA

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