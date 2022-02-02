Eskişehir'e şehit ateşi düştü
- Güncelleme:
Eskişehir'e şehit ateşi düştü Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde teröristlerin yaptığı havan topu saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Er Tarık Tarcan'ın Eskişehir'deki baba ocağına acı haber ulaştı.
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'e şehit ateşi düştü
ESKİŞEHİR - Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde teröristlerin yaptığı havan topu saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Er Tarık Tarcan'ın Eskişehir'deki baba ocağına acı haber ulaştı.
Şırnak'ın Cizre İlçesi yakınlarındaki 1. Hudut Tabur Komutanlığı Yakacık Karakolu'na teröristlerin gerçekleştirdiği havan topu saldırısında Piyade Er Tarık Tarcan şehadete yürüdü. Şehidin acı haberini annesi Günay Tarcan ile babası Hilmi Tarcan'a askeri heyet iletti. Şehadet haberinin ardından Mamure Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde bulunan baba ocağının penceresine Türk Bayrağı asıldı. Şehit evinin yan sokağına ise taziye çadırı kurulumuna başlandı.
Şehit Piyade Er Tarık Tarcan'ın naaşının, gece saatlerinde Eskişehir'e getirileceği ve yarın öğle vaktinde Reşadiye Camii'nde kılınacak olan cenaze namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.
Terhisine 20 gün vardı
Şehit Tarık Tarcan'ın, 2019 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduğu ve terhisine 20 gün kaldığı öğrenildi.