Son dakika haberi! Eskişehir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Son dakika haberine göre Eskişehir Emniyet Müdürlüğü İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü'nde görevli 50 yaşındaki polis memuru Kadir Kalkar tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü'nde görevli 50 yaşındaki polis memuru Kadir Kalkar tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Kalkar'ın cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binasının bahçesine getirildi.

Buradaki düzenlenen törene, polis memuru Kadir Kalkar'ın ailesi, yakınları, Vali Yardımcısı Kubilay Ant, İl Emniyet Müdür Vekili Hakan Yaşar, emniyet müdür yardımcıları ile çok sayıda polis memuru katıldı.

Törende konuşan İl Emniyet Müdür Vekili Hakan Yaşar, polis memuru Kadir Kalkar'ın emniyet teşkilatının çeşitli birimlerinde başarıyla görev yaptığını belirterek, Türk polis teşkilatı olarak merhum Kalkar'ın ailesinin yanında olacaklarını ifade etti.

Polis memurunun cenazesi düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar Mahallesi'ne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar