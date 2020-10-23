Son dakika haberi: Eskişehir'de hırsızlık operasyonu
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Son dakika haberi: Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

23.10.2020 09:39 | Son Güncelleme: 23.10.2020 09:42
Son dakika haberi: Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

Son dakika haberine göre Eskişehir'de park halindeki motosikletleri çaldığı belirlenen şüpheli polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Eskişehir'de park halindeki motosikletleri çaldığı belirlenen şüpheli polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yenibağlar ile Güllük mahallelerinde park halindeki 3 motosikletin çalınması olayı ile ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında olayın şüphelisinin Doğuş C. olduğunu belirledi.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan şüpheli Doğuş C. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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