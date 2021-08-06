BOR MADENİ TESİSLERİNDEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
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BOR MADENİ TESİSLERİNDEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde bor madeni üretimi yapılan Eti Maden Kırka tesislerinde, elektrik trafosunun patlaması sonucu yangın çıktı.

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde bor madeni üretimi yapılan Eti Maden Kırka tesislerinde, elektrik trafosunun patlaması sonucu yangın çıktı. Bor madenlerinin işlendiği Penta-4 isimli birimde büyüyen yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı.

Eti Maden Genel Müdürlüğü'nün Seyitgazi ilçesinde bulunan Kırka İşletme tesislerinde elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Trafoda başlayan yangın kısa sürede bor madenlerinin işlendiği Penta-4 isimli birime sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevlere önce tesiste hazır bulunan itfaiye ekipleri köpük sıkarak müdahale ederken itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları başlarken, 1 itfaiye eri yoğun dumandan etkilenerek ayakta tedavi edildi. Yangın kontrol altına alındı.

BOR MADENİ TESİSLERİNDEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
BOR MADENİ TESİSLERİNDEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
BOR MADENİ TESİSLERİNDEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
BOR MADENİ TESİSLERİNDEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
BOR MADENİ TESİSLERİNDEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
BOR MADENİ TESİSLERİNDEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
BOR MADENİ TESİSLERİNDEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
BOR MADENİ TESİSLERİNDEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
BOR MADENİ TESİSLERİNDEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
BOR MADENİ TESİSLERİNDEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
BOR MADENİ TESİSLERİNDEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
BOR MADENİ TESİSLERİNDEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
BOR MADENİ TESİSLERİNDEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
BOR MADENİ TESİSLERİNDEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
BOR MADENİ TESİSLERİNDEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
BOR MADENİ TESİSLERİNDEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
BOR MADENİ TESİSLERİNDEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
BOR MADENİ TESİSLERİNDEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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