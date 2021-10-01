Son dakika haberi: ESKİ UZMAN ÇAVUŞ, EŞİ VE 2 ÇOCUĞUNU BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ
Son dakika gündem haberi... Hatay'ın İskenderun ilçesinde eşi Aynur ile çocukları Aleyna ve Ahmet Ali Mert'i boğarak öldüren eski uzman çavuş Turgay Mert, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
İSKENDERUN, HATAY (DHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde eşi Aynur ile çocukları Aleyna ve Ahmet Ali Mert'i boğarak öldüren eski uzman çavuş Turgay Mert, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Mert, gazetecilerin 'Eşinizi ve çocuklarınızı neden öldürdünüz?' sorularına cevap vermedi.