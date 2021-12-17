Son dakika haberi | Eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döken şüpheli tutuklandı

İSKENDERUN, HATAY (DHA) - HATAY'ın İskenderun ilçesinde evini bastığı eski sözlüsü G.Ç.'yi (37) dövüp, cinsel saldırıda bulunarak yüzüne ve vücuduna kızgın yağ döken Resul Erkmen (34), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 15 Aralık günü akşam saatlerinde Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Evdeki misafirlerini gönderen G.Ç.'nin kapısı çaldı. Kapıyı açan G.Ç., eski sözlüsü Resul Erkmen'i karşısında buldu. Erkmen, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle dövdüğü G.Ç.'ye cinsel saldırıda bulundu. G.Ç.'den birlikte olduğu kişinin fotoğrafını göstermesini isteyen Erkmen, olumsuz yanıt alınca bu kez de kadının başından aşağı kızgın yağ döktü. Erkmen, bir süre daha dövdüğü G.Ç.'yi, kendisinden geçince öldüğünü zannedip otomobiliyle hastaneye götürdü. G.Ç. tedaviye alınırken, polis ekipleri, durumundan şüphelendiği Erkmen'i gözaltına aldı. Saldırıyı G.Ç'nin ailesinin gerçekleştirdiğini öne süren Erkmen, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki ifadesinde saldırıyı kendisinin gerçekleştirmediğini öne süren Resul Erkmen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.