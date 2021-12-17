Son dakika haberi | Eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döken şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi | Eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döken şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi | Eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döken şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre HATAY'ın İskenderun ilçesinde evini bastığı eski sözlüsü G.Ç.'yi (37) dövüp, cinsel saldırıda bulunarak yüzüne ve vücuduna kızgın yağ döken Resul Erkmen (34), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İSKENDERUN, HATAY (DHA) - HATAY'ın İskenderun ilçesinde evini bastığı eski sözlüsü G.Ç.'yi (37) dövüp, cinsel saldırıda bulunarak yüzüne ve vücuduna kızgın yağ döken Resul Erkmen (34), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 15 Aralık günü akşam saatlerinde Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Evdeki misafirlerini gönderen G.Ç.'nin kapısı çaldı. Kapıyı açan G.Ç., eski sözlüsü Resul Erkmen'i karşısında buldu. Erkmen, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle dövdüğü G.Ç.'ye cinsel saldırıda bulundu. G.Ç.'den birlikte olduğu kişinin fotoğrafını göstermesini isteyen Erkmen, olumsuz yanıt alınca bu kez de kadının başından aşağı kızgın yağ döktü. Erkmen, bir süre daha dövdüğü G.Ç.'yi, kendisinden geçince öldüğünü zannedip otomobiliyle hastaneye götürdü. G.Ç. tedaviye alınırken, polis ekipleri, durumundan şüphelendiği Erkmen'i gözaltına aldı. Saldırıyı G.Ç'nin ailesinin gerçekleştirdiğini öne süren Erkmen, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖZYAŞLARIYLA YAŞADIKLARINI ANLATTI

Yüzünde ağır yanıklar oluşan G.Ç., gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlattı. G.Ç., "Kuzenlerimi evde misafir etmiştim. Onlar çıktıktan sonra kapı çaldı. Bir eşyalarını unuttuklarını ve onun için geri döndüklerini düşündüm. Kapıyı açar açmaz içeri eski sözlüm girdi. Boğazıma sarıldı. Nefessiz kaldım. Kiminle birlikte olduğumu, kiminle nişanlandığımı öğrenmek için telefonumu istedi. Bana hap içirdi. Elimi, kolumu bağladı, defalarca yumruk attı. Telefonu vermedim. Sonra üzerime kızgın yağ döktü" dedi.

Davayı üstlenen Av. Mehtap Sert, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Emniyetteki ifadesinde saldırıyı kendisinin gerçekleştirmediğini öne süren Resul Erkmen, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Son dakika haberi | Eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döken şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi | Eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döken şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi | Eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döken şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi | Eski sözlüsüne cinsel saldırıda bulunup başından aşağı kızgın yağ döken şüpheli tutuklandı

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Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Son Dakika Haberleri

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