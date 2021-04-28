MUĞLA ESKİ EŞİNİN EVİNİN YAKININDA TÜFEKLE RASTGELE ATEŞ AÇTI, ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde Turgut Ş. (47), 1 yıl önce ayrıldığı 2 çocuğunun annesi olan eski eşinin evinin yakınında av tüfeğiyle rastgele ateş açtıktan sonra silahı başına dayayıp, ateşleyerek yaşamına son verdi.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde Turgut Ş. (47), 1 yıl önce ayrıldığı 2 çocuğunun annesi olan eski eşinin evinin yakınında av tüfeğiyle rastgele ateş açtıktan sonra silahı başına dayayıp, ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay, saat 21.00 Emirbeyazıt Mahallesi Güven Sokak'ta meydana geldi. Turgut Ş., yaklaşık 1 yıl önce ayrıldığı 2 çocuğunun annesi eski eşinin oturduğu evin yakınına gelerek av tüfeği ile rastgele etrafa 5 el ateş açtı. Çevresindekilere korku ve endişe yaşatan Turgut Ş., ardından silahı başına dayayıp, ateşledi. Turgut Ş. kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Turgut Ş.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Turgut Ş.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı