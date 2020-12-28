Son dakika haberi... Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Güllüce tatilini Narven'de geçirdi
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Son dakika haberi... Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Güllüce tatilini Narven'de geçirdi

28.12.2020 15:16 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:21
Son dakika haberi... Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Güllüce tatilini Narven'de geçirdi

Son dakika haber... İstanbul Tuzla Belediyesi eski Belediye Başkanı ve 63. Hükümet Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce tatilini ailesiyle birlikte Narven Termal Kasaba'da geçirdi.

İstanbul Tuzla Belediyesi eski Belediye Başkanı ve 63. Hükümet Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce tatilini ailesiyle birlikte Narven Termal Kasaba'da geçirdi.

Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan ve kentin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Narve Termal Kasaba, önemli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. İstanbul Tuzla Belediyesi eski Belediye Başkanı ve 63. Hükümet Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, ailesiyle birlikte tatilini Narven Termal Kasaba'da geçirdi. Tesis hakkında görüşlerini Narven A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Recep Aydoğanlı ile paylaşan Güllüce, "Narven son derece hijyenik, hizmetleri kaliteli, termal alanları ve SPA alanları şu anda pandemi sebebiyle kapalı olsa da oldukça güzel bir tesis. Ailemle birlikte güzel vakit geçirebildiğimiz, yürüyüş yapabildiğimiz, temiz havasıyla büyükşehirlerin kalabalığından uzaklaşabildiğimiz bir yerdeyiz. Özellikle büyükşehirlerden kaçmak isteyenlere Narven'i tavsiye ediyorum" dedi.

Pandemi sebebiyle tesiste alınan önlemlerle ilgili Narven yönetimine teşekkür eden Güllüce, "Girişte HES Kodu kontrolü ile başlayan önlemler ateş ölçümleri ile devam ediyor ve gayet güvenli bir şekilde dairenize yerleşiyorsunuz. Dairelerin ve ortak alanların sürekli dezenfekte edilmesi, her noktada dezenfektanların bulunması, çalışanların kuralları iyi bir şekilde uygulaması ve sizleri güvende hissettirmesi oldukça önemli uygulamalar. Bizler Narven'i seviyoruz ve güvenli bir şekilde sakin ortamında tatillerimizi geçiriyoruz. Narven gibi tesislerin ülkemizde sayısının artmasını ümit ediyorum" şeklinde konuştu. - BOLU

Son dakika haberi... Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Güllüce tatilini Narven'de geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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