Eşi ve çocukları tarafından terk edilen şahıs, evinde tavana asılı halde bulundu
04.10.2020 17:26 | Son Güncelleme: 04.10.2020 18:45
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, eşi ve çocukları terk ettiği için yalnız yaşayan 50 yaşındaki şahıs, evinde kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, öğle saatlerinde Sancak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 1 ay önce tartıştığı eşi ve çocuklarının terk etmesinin ardından Necmettin U, tek başına yaşamaya başladı. Necmettin U'nun evinden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları, durumu oğluna haber verdi.
TAVANA ASILI HALDE BULUNDU
Komşularının aramasının ardından mahalleye gelen Mehmet U, girdiği evde babasının tavana asılı cansız bedeniyle karşılaştı. İhbarla gelen ekiplerin incelemesinin ardından Necmettin U'nun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK