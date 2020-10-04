Eşi ve çocukları tarafından terk edilen şahıs, evinde tavana asılı halde bulundu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, eşi ve çocukları terk ettiği için yalnız yaşayan 50 yaşındaki şahıs, evinde kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.