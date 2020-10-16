Son dakika haberi! Esenyurt'ta kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi
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Son dakika haberi! Esenyurt'ta kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi

16.10.2020 13:08 | Son Güncelleme: 16.10.2020 13:48

Son dakika haber: ESENYURT'ta sabaha karşı binaya girerek kapının önündeki ayakkabıları toplayıp bir yere yığan kişi üzerlerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi.

ESENYURT'ta sabaha karşı binaya girerek kapının önündeki ayakkabıları toplayıp bir yere yığan kişi üzerlerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Kaçarken görüntüleri kameralara yansıyan şüpheli polis tarafından aranıyor.

Olay, Talatpaşa Mahallesi'nde gün saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen, boynunda yaka kartı bulunan bir kişi girdiği binadaki dairenin önündeki ayakkabıları toplayıp bir yere yığdıktan sonra üzerlerine yanıcı madde döküp ateşe vererek kayıplara karıştı. Olayın ardından dumanı fark eden bina sakinleri, kendilerini dışarı atarak itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, şüphelinin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışmalara başladı. Şüphelinin binadan ayrıldığı anlar ise kameralara yansıdı.

 


Son dakika haberi! Esenyurt'ta kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi
Son dakika haberi! Esenyurt'ta kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi
Son dakika haberi! Esenyurt'ta kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi
Son dakika haberi! Esenyurt'ta kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi
Son dakika haberi! Esenyurt'ta kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi
Son dakika haberi! Esenyurt'ta kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi
Son dakika haberi! Esenyurt'ta kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi
Son dakika haberi! Esenyurt'ta kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi
Son dakika haberi! Esenyurt'ta kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi
Son dakika haberi! Esenyurt'ta kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi
Son dakika haberi! Esenyurt'ta kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi
Son dakika haberi! Esenyurt'ta kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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