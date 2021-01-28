Son dakika haberi | Erzincan'da karbonmonoksitten zehirlenen öğretmen ve polis çift için tören düzenlendi
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Son dakika haberi | Erzincan'da karbonmonoksitten zehirlenen öğretmen ve polis çift için tören düzenlendi

28.01.2021 11:59 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:02
Son dakika haberi | Erzincan'da karbonmonoksitten zehirlenen öğretmen ve polis çift için tören düzenlendi

Son dakika gündem haberi: Erzincan'da karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden polis Mehmet Ufuk Çabuk ile öğretmen eşi Özlem Çabuk'un cenazeleri, memleketlerine gönderildi.

Erzincan'da karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden polis Mehmet Ufuk Çabuk ile öğretmen eşi Özlem Çabuk'un cenazeleri, memleketlerine gönderildi.

Çiftin cenazeleri, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından tören için polisevi bahçesine getirildi.

Burada saygı duruşunda bulunulmasının ardından Çabuk çiftinin özgeçmişleri okundu, dua edildi.

Daha sonra Mehmet Ufuk Çabuk'un Türk bayrağına sarılı naaşı Ankara'ya, Özlem Çabuk'un cenazesi ise İstanbul'a gönderildi.

Çabuk çifti yakınlarının göz yaşı döktüğü törene, Vali Yardımcısı Hüseyin Remzi Konak, Vali Yardımcı Vekili Enver Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ile emniyet mensupları katıldı.

Olay

Erzincan'da doğal gaz sızıntısından zehirlendikleri değerlendirilen öğretmen ve polis karı koca dün evlerinde ölü bulunmuş, çiftin cenazesi savcının olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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