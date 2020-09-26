Sokağa saçılan binlerce lira vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı
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Sokağa saçılan binlerce lira vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı

26.09.2020 13:25 | Son Güncelleme: 26.09.2020 14:34

Erzincan kent merkezinde bir kafenin ikinci katından sokağa atılan yaklaşık 10 bin TL, sokaktan geçen vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Erzincan'da bir kafeteryanın ikinci katının penceresinden atılan paraları çevreden geçenlerin kapma yarışı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ordu Caddesi üzerinde bulunan kafeteryanın ikinci katında oturan bir kişinin, 10 bin lira olan 50 TL'lik banknotları pencereden savurduğunu görenler para kapma yarışına girdi.

KAMERA OLAN BİTENİ KAYDETTİ

Yoldan geçenlerin cadde üzerindeki paraları kapma yarışı, kafeteryanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kafeterya müşterilerinden Burak Sarıtaş, oturdukları sırada yan masadan kalkan birinin paraları aşağı savurduğunu söyledi.

"İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEYE ŞAHİT OLDUK"

Manzara karşısında şaşırdıklarını ifade eden Sarıtaş, "İlk kez böyle bir manzaraya şahit olduk. Millet aşağıda paraları topladı." dedi. Kafeteryada çalışan Turgay Duyan da bir müşterilerinin caddeye doğru para savurduğunu görünce şaşırdığını belirterek, "Arkamı döner dönmez paraların havada yağdığını gördüm. Ben de aşağı indim ama paralar bitmişti." ifadelerini kullandı.

Sokağa saçılan binlerce lira vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı
Sokağa saçılan binlerce lira vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı
Sokağa saçılan binlerce lira vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı
Sokağa saçılan binlerce lira vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı
Sokağa saçılan binlerce lira vatandaşlar tarafından saniyeler içinde toplandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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