Son dakika haberi... Erdoğan: "Vergi politikalarımızı adil, öngörülebilir, sade, yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı teşvik edecek bir temele oturtacağız."
15.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:19
Son dakika gündem haberi: Erdoğan: "Vergi politikalarımızı adil, öngörülebilir, sade, yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı teşvik edecek bir temele oturtacağız."
Erdoğan: "Vergi politikalarımızı adil, öngörülebilir, sade, yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı teşvik edecek bir temele oturtacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran