Son dakika haberi... Erdoğan: "Vergi politikalarımızı adil, öngörülebilir, sade, yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı teşvik edecek bir temele oturtacağız."
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Son dakika haberi... Erdoğan: "Vergi politikalarımızı adil, öngörülebilir, sade, yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı teşvik edecek bir temele oturtacağız."

15.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:19
Son dakika haberi... Erdoğan:

Son dakika gündem haberi: Erdoğan: "Vergi politikalarımızı adil, öngörülebilir, sade, yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı teşvik edecek bir temele oturtacağız."

Erdoğan: "Vergi politikalarımızı adil, öngörülebilir, sade, yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı teşvik edecek bir temele oturtacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran

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