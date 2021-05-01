Son dakika haberleri! Eniştesi tarafından pompalı tüfekle vurulan genç, hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri! Eniştesi tarafından pompalı tüfekle vurulan genç, hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Eniştesi tarafından pompalı tüfekle vurulan genç, hayatını kaybettiADANA'da eniştesi Mehmet O. tarafından pompalı av tüfeğiyle vurulan Mesut Yılmaz (28), hayatını kaybetti.

Eniştesi tarafından pompalı tüfekle vurulan genç, hayatını kaybetti

ADANA'da eniştesi Mehmet O. tarafından pompalı av tüfeğiyle vurulan Mesut Yılmaz (28), hayatını kaybetti.

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi 2245 Sokak'ta meydana geldi. Mesut Yılmaz, iddiaya göre ablasının eşi Mehmet O. ile sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet O., pompalı av tüfeğiyle Yılmaz'a iki el ateş edip, kaçtı. Göğsünün sol tarafına ve koltuk altına saçmalar isabet eden Yılmaz, kanlar içinde yere yığıldı. Ağır yaralanan Yılmaz, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Mehmet O.'yu yakalamak için harekete geçti. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Son dakika haberleri! Eniştesi tarafından pompalı tüfekle vurulan genç, hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Eniştesi tarafından pompalı tüfekle vurulan genç, hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Eniştesi tarafından pompalı tüfekle vurulan genç, hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Eniştesi tarafından pompalı tüfekle vurulan genç, hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Eniştesi tarafından pompalı tüfekle vurulan genç, hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Eniştesi tarafından pompalı tüfekle vurulan genç, hayatını kaybetti
Son dakika haberleri! Eniştesi tarafından pompalı tüfekle vurulan genç, hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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