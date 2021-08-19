Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: "Batı Karadeniz'de selden etkilenen bütün şehir, ilçe ve köylere 18 Ağustos saat 19.00 itibarıyla elektrik arzı...
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Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: "Batı Karadeniz'de selden etkilenen bütün şehir, ilçe ve köylere 18 Ağustos saat 19.00 itibarıyla elektrik arzı...

Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 'Batı Karadeniz'de selden etkilenen bütün şehir, ilçe ve köylere 18 Ağustos saat 19.00 itibarıyla elektrik arzı...
Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: "Batı Karadeniz'de selden etkilenen bütün şehir, ilçe ve köylere 18 Ağustos saat 19.00 itibarıyla elektrik arzı sağlandı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: "Batı Karadeniz'de selden etkilenen bütün şehir, ilçe ve köylere 18 Ağustos saat 19.00 itibarıyla elektrik arzı sağlandı"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: "Batı Karadeniz'de selden etkilenen bütün şehir, ilçe ve köylere 18 Ağustos saat 19.00 itibarıyla elektrik arzı... - Haberler
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