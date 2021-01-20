Son dakika haberi! Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda patlama
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Son dakika haberi! Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda patlama

20.01.2021 05:23 | Son Güncelleme: 20.01.2021 05:26
Son dakika haberi! Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda patlama

Son dakika haberleri: Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Kuzey Sumatra eyaletinde yer alan Sinabung Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Kuzey Sumatra eyaletinde yer alan Sinabung Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezinden (PVMBG) yapılan açıklamada, Sinabung Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın 3 dakika 21 saniye sürdüğü belirtildi.

PVMBG, bölge halkına "turuncu" alarm seviyesindeki yanardağ zirvesinden en az 3 kilometre uzak durulmasının yanı sıra kül yağmurlarına karşı maske takılması uyarısı yaptı.

Yaklaşık 400 yıl sonra 2010'da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı'nda, 2014 ve 2016'da yaşanan patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti.

Endonezya'da yanardağ alarm sistemi, "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en üst seviyede "kırmızı" olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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