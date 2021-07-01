Son dakika haberi... Elif Çakal'ın 4 arkadaşı için gözaltı kararı
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Son dakika haberi... Elif Çakal'ın 4 arkadaşı için gözaltı kararı

Son dakika haberi... Elif Çakal'ın 4 arkadaşı için gözaltı kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Sultangazi'de uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif Çakal'ın 4 arkadaşı için yakalama kararı çıkartıldı.

Sultangazi'de uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif Çakal'ın 4 arkadaşı için yakalama kararı çıkartıldı. Çakal'ın ölmeden önce arkadaşları tarafından darp edildiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

Sultangazi'de eski maden ocağındaki uçurumda cansız bedeni bulunan Elif Çakal'ın arkadaşları tarafından dövüldüğü görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerin ardından harekete geçen savcılık, Çakal'ın 4 arkadaşı hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 zanlıdan 2'sini gözaltına aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uçurumdan düşerek can veren Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı
Uçurumdan düşerek can veren Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı
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